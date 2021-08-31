Мойзе Кин вернулся в «Ювентус»

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин продолжит карьеру в «Ювентусе», информирует официальный сайт туринского клуба. 21-летний итальянский форвард подписал арендное соглашение со «старой синьорой», за которую уже выступал в начале своего футбольного пути.

Ранее СМИ сообщали, что речь идёт о двухлетней аренде с обязательным правом выкупа.

Напомним, итальянец дебютировал за «Ювентус» в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб этим летом. Летом 2019-го Кин перешёл в «Эвертон», а в минувшем сезоне выступал за «ПСЖ» на правах аренды. Французский клуб намеревался активировать опцию выкупа игрока, но после перехода Лионеля Месси передумал.

В прошлом сезоне Мойзе Кин принял участие в 41 встрече за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 1 результативной передачей.