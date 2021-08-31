Фердинанд: Роналду будет исполнять пенальти в «МЮ», штрафные и угловые останутся за Бруну

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд оценил влияние, которое окажет возвращение Криштиану Роналду на игру Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, Бруну Фернандеш отдаст Роналду право исполнять пенальти, но штрафные и угловые останутся за ним. Мне кажется, статистика по штрафным говорит о том, что Фернандеш должен и дальше их исполнять. Роналду точно возьмёт на себя пенальти, 100 %. Но при штрафных Бруну заберёт мяч себе.

Бруно видит картину в целом и понимает, что переход этого парня может помочь команде завоевать трофеи. Если даже это скажется на результативности Бруну, но приведёт к титулам, то он будет доволен», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

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