Деян Ловрен: немного стыдно перед родителями, которые учили русский в школе

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал об изучении русского языка.
«Честно, я ожидал, что мой русский будет лучше. И процесс обучения пройдёт быстрее. Я понимаю большинство из того, что мне говорят. Но ещё не говорю сам достаточно хорошо. Стараюсь, занимаюсь с учителем, но понимаю, что надо тратить на это больше времени.
Конечно, для меня важно говорить на русском хорошо. Я же провожу в стране много времени. Уважаю клуб, культуру, друзей, которые у меня здесь появились. Плюс мне действительно интересно. Ведь я сам люблю узнавать что-то новое. А ещё мне немного стыдно перед родителями, которые учили русский в школе. Папа говорит: «Деян, что за дела? Я понимаю русский, а ты — нет?!» Так что он тоже давит на меня (улыбается)», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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