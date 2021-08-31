Отец Влашича: в среде, которая имеет амбиции только на бумаге, не ждите ничего хорошего

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался по поводу футбольного развития в преддверии перехода сына в «Вест Хэм Юнайтед».
«Если вы находитесь в среде, которая имеет большие амбиции только на бумаге, а на деле их не реализует, то не стоит ждать ничего хорошего. Футбол — это коллективный вид спорта. Его суть – совместная работа», — приводит слова Йошко Влашича Sportske Novosti.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
Напомним, ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм».
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