«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте подтвердил подписание форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. 36-летний португалец подписал с «красными дьяволами» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон.
Ранее «Ювентус» опубликовал заявление, раскрывающее финансовые детали сделки по Роналду. «Старая синьора» сообщила, что сумма трансфера Криштиану в «МЮ» составила € 15 млн, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере € 8 млн.
Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
- 31 августа 2021
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:35
-
12:15
-
12:13
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:42
-
11:42
-
11:34
-
11:21
-
11:02
-
10:55
-
10:51
-
10:44
-
10:37
-
10:20
-
10:12
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:28
-
09:26
-
08:38
-
08:33
-
07:20
-
06:40
-
06:22