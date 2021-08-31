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«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
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«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте подтвердил подписание форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. 36-летний португалец подписал с «красными дьяволами» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

Ранее «Ювентус» опубликовал заявление, раскрывающее финансовые детали сделки по Роналду. «Старая синьора» сообщила, что сумма трансфера Криштиану в «МЮ» составила € 15 млн, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере € 8 млн.

Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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