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Дидье Дрогба отреагировал на уход Виллиана из «Арсенала»

Дидье Дрогба отреагировал на уход Виллиана из «Арсенала»
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Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба отреагировал на решение бразильца Виллиана расторгнуть контракт с «Арсеналом» и перейти в «Коринтианс». С 2013 по 2020 год Виллиан выступал за «Челси».

«О, Виллиан, возвращайся домой», — написал Дрогба в своём «твиттере», добавив эмодзи. Затем он опубликовал 10 эмодзи со смеющимися лицами.

Фото: «Твиттер» Дидье Дрогба

В прошлом сезоне бразилец принял участие в 37 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами. Виллиан является воспитанником «Коринтианса», и за основной состав этого клуба выступал с 2005 по 2007 год. Также бразилец играл в донецком «Шахтёре» и махачкалинском «Анжи».

Видеообзор матча «Арсенал» — «Челси»

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