Ловрен: главный соперник «Зенита» в этом сезоне — «Динамо». Возможно, включится «Локо»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, кто, по его мнению, будет бороться с сине-бело-голубыми за чемпионский титул в нынешнем сезоне.
«Кто станет главным соперником «Зенита» в нынешнем сезоне? Думаю, московское «Динамо» — это крутая молодая команда. Возможно, в борьбу включится «Локомотив». Для меня это два главных соперника в сезоне.
Являются ли результаты «Динамо» сюрпризом? Нет. У них работает бывший ассистент Юргена Клоппа — очень сильный спец, который знает, что нужно для результата. Они вместе с тренером ведут команду вперёд. Шварц ставит умный и современный футбол. А молодые игроки быстро развиваются. Конечно, это заслуга не только Бувача и Шварца, но и всех людей, которые находятся рядом с ними. У клуба интересное будущее», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 31 августа 2021
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