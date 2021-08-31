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Ловрен: главный соперник «Зенита» в этом сезоне — «Динамо». Возможно, включится «Локо»

Ловрен: главный соперник «Зенита» в этом сезоне — «Динамо». Возможно, включится «Локо»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, кто, по его мнению, будет бороться с сине-бело-голубыми за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Кто станет главным соперником «Зенита» в нынешнем сезоне? Думаю, московское «Динамо» — это крутая молодая команда. Возможно, в борьбу включится «Локомотив». Для меня это два главных соперника в сезоне.

Являются ли результаты «Динамо» сюрпризом? Нет. У них работает бывший ассистент Юргена Клоппа — очень сильный спец, который знает, что нужно для результата. Они вместе с тренером ведут команду вперёд. Шварц ставит умный и современный футбол. А молодые игроки быстро развиваются. Конечно, это заслуга не только Бувача и Шварца, но и всех людей, которые находятся рядом с ними. У клуба интересное будущее», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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