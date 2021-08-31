Кузнецов: РПЛ — промежуточный этап в карьере Влашича. Он давно перерос этот уровень

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по поводу перехода Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«Влашич давно перерос уровень чемпионата России. Это был промежуточный этап в его карьере. В последнее время обстоятельства были такие: Никола ждал переход в «Вест Хэм», в «Милан», поэтому и не играл в полную силу, боялся травму получить.

Уход Николы пойдет на пользу ЦСКА. Сейчас другие ребята должны раскрываться, дорога дана тем, кто сидел под Влашичем, ждал своего шанса. Может раскрыться еще какой-нибудь футболист ЦСКА, который будет играть на этой позиции. Зачем держать человека в команде, который сидит на чемоданах, смотрит в другую сторону, не решает общих задач, не вписывается в этот план? У него уже свои задачи на ближайшее будущее. Расстаться с ним – это правильное решение», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.