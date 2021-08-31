Гришин: ЦСКА реанимировал Влашича. Было не очень приятно смотреть на его игру перед уходом

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал переход полузащитника Николы Влашича из стана армейцев в «Вест Хэм Юнайтед».



«Главное, чтобы в этом переходе сошлись интересы ЦСКА и Влашича. Если всех всё устроило, то трансфер нормальный. В последнее время Никола думал о переходе в зарубежный клуб, потому что он хочет играть в еврокубках. Влашич не был таким лидером, которым мы привыкли его видеть. Он потерял мотивацию.



Это точно хороший трансфер для хорвата. В АПЛ совсем другой уровень, совсем другой чемпионат. Не знаю, можно ли поздравлять ЦСКА с этим трансфером. Всё-таки армейцы потеряли лидера, потому что на протяжении долгого времени Никола забивал голы, отдавал передачи.



Что случилось с Николой в последнее время? У него был контракт с клубом. Если ты профессионал и имеешь контракт, то должен отрабатывать его по полной, вне зависимости от того, есть ли у тебя предложения от других клубов или нет. Мне было не очень приятно смотреть на игру Николы в тот момент, когда все говорили, что он хочет уйти. Это непрофессионально. ЦСКА его реанимировал после «Эвертона», и то, как он играл в последних матчах, никуда не годится. В любом случае, можно пожелать ему удачи, человек перешёл в хороший клуб», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.