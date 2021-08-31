Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Англии: «Ман Сити» выстрелил себе в ногу, купив Грилиша за такие деньги

Экс-игрок сборной Англии: «Ман Сити» выстрелил себе в ногу, купив Грилиша за такие деньги
Комментарии

Бывший игрок сборной Англии Крис Уоддл прокомментировал решение «Манчестер Сити» купить полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша за $ 138 млн.

«Мне нравится Джек Грилиш, он талантливый футболист, но если он стоит $ 138 млн, то сколько же нужно заплатить за Сона? Он забивает больше, делает больше голевых передач.

Джек Грилиш установил планку для многих клубов. Они теперь думают: «Мой игрок так же хорош, как Грилиш, и если вы хотите купить его, то заплатите не меньше». Если Джек стоит $ 138 млн, то Сон — $ 173 млн, а Гарри Кейн — больше $ 200 млн. «Манчестер Сити» выстрелил себе в ногу, купив Грилиша за такие деньги», — приводит слова Уоддла Goal.

Видео гола Сон Хын Мина в ворота «Уотфорда»

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Бывшая жена Мареза: Рияд изменился после перехода в «Ман Сити». Супруге Кейна повезло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021