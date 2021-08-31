Экс-игрок сборной Англии: «Ман Сити» выстрелил себе в ногу, купив Грилиша за такие деньги

Бывший игрок сборной Англии Крис Уоддл прокомментировал решение «Манчестер Сити» купить полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша за $ 138 млн.

«Мне нравится Джек Грилиш, он талантливый футболист, но если он стоит $ 138 млн, то сколько же нужно заплатить за Сона? Он забивает больше, делает больше голевых передач.

Джек Грилиш установил планку для многих клубов. Они теперь думают: «Мой игрок так же хорош, как Грилиш, и если вы хотите купить его, то заплатите не меньше». Если Джек стоит $ 138 млн, то Сон — $ 173 млн, а Гарри Кейн — больше $ 200 млн. «Манчестер Сити» выстрелил себе в ногу, купив Грилиша за такие деньги», — приводит слова Уоддла Goal.

Видео гола Сон Хын Мина в ворота «Уотфорда»

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