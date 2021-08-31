«Матч ТВ» сделал улучшенное предложение по правам на показ РПЛ

«Газпром-Медиа Холдинг», владеющий телеканалом «Матч», сделал предложение по медиаправам на Российскую Премьер-Лигу на существенно улучшенных условиях, сообщает «РБК-Спорт».



По информации издания, на прошлой неделе прошло заочное бюро исполкома Российского футбольного союза, где было принято решение создать рабочую группу при комитете по маркетингу. Она должна оперативно проанализировать имеющиеся возможности для увеличения стоимости коммерческих прав всех лиг. «Матч ТВ» сделал предложение после консультаций с представителями рабочей группы РФС и РПЛ.



По действующему контракту, который был подписан в 2018 году и рассчитан до 2022-го, РПЛ получает от «Матч ТВ» за телеправа 1,7 млрд рублей в год. При этом телеканал как действующий партнёр имеет эксклюзивное право предоставить до 1 сентября предложение на покупку медиаправ, которое лига обязана рассмотреть на приоритетной основе.