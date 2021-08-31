«Рубин» отдал Дарко Йевтича в аренду в АЕК

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Дарко Йевтича.



28-летний швейцарский футболист продолжит карьеру в АЕК. К греческой команде он присоединится на правах аренды, срок которой не уточняется. «Удачи в новом клубе, Дарко!» — говорится в сообщении «Рубина».



Йевтич перешёл в «Рубин» из польского «Леха» в 2020 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Рубин», набрав 11 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (14).



В следующем туре чемпионата России «Рубин» на своём поле сыграет с «Уралом». Встреча состоится после паузы на игры сборных, 12 сентября.

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