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Эдинсон Кавани дал согласие на переход в «Барселону», но «МЮ» его не отпускает

Эдинсон Кавани дал согласие на переход в «Барселону», но «МЮ» его не отпускает
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«Барселона» заинтересована в услугах нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере», 34-летний уругвайский футболист уже дал согласие на переход в стан сине-гранатовых. При этом сделка, по всей видимости, не состоится. По информации источника, «красные дьяволы» не отпускают своего игрока.

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», цвета которого защищал на протяжении семи лет. На старте карьеры Эдинсон также выступал за «Наполи», «Палермо» и уругвайский клуб «Данубио». В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Видео красивого гола Кавани в ворота «Фулхэма»:

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