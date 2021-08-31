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Экс-защитник «Барселоны» Кукурелья перешёл в «Брайтон»

Экс-защитник «Барселоны» Кукурелья перешёл в «Брайтон»
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«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём официальном сайте подтвердил переход защитника Марка Кукурельи из «Хетафе».

23-летний испанский футболист заключил с английским клубом контракт, рассчитанный на пять сезонов — до лета 2026 года. Условия сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что «Брайтон» заплатит за Марка € 18 млн.

Кукурелья является воспитанником «Барселоны», откуда уходил в аренду в «Эйбар» и «Хетафе». В 2019 году присоединился к клубу из пригорода Мадрида на постоянной основе. В прошлом сезоне защитник провёл 37 матчей в испанской Примере, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также Марк является серебряным призёром Олимпийских игр в составе сборной Испании. Соревнования прошли этим летом в Токио.

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