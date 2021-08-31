Алекс Крал перейдёт в «Вест Хэм» вслед за Влашичем

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал близок к переходу в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
По информации The Guardian, сделка по чешскому хавбеку уже практически завершена, сейчас игрок проходит медицинское обследование перед трансфером. Речь идёт об аренде Крала в стан «молотобойцев» с последующим правом выкупа.
Крал перешёл в «Спартака» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
Напомним, ранее сегодня «Вест Хэм» объявил о трансфере другого игрока из Российской Премьер-Лиги. Речь о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче. Хорват подписал с лондонским клубом пятилетний контракт.
- 31 августа 2021
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
14:06
-
13:53
-
13:46
-
13:39
-
13:22
-
13:21
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:35
-
12:15
-
12:13
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:42
-
11:42
-
11:34
-
11:21
-
11:02
-
10:55
-
10:51
-
10:44
-
10:37
-
10:20
-
10:12
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:49
-
09:43