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Алекс Крал перейдёт в «Вест Хэм» вслед за Влашичем

Алекс Крал перейдёт в «Вест Хэм» вслед за Влашичем
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал близок к переходу в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

По информации The Guardian, сделка по чешскому хавбеку уже практически завершена, сейчас игрок проходит медицинское обследование перед трансфером. Речь идёт об аренде Крала в стан «молотобойцев» с последующим правом выкупа.

Крал перешёл в «Спартака» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, ранее сегодня «Вест Хэм» объявил о трансфере другого игрока из Российской Премьер-Лиги. Речь о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче. Хорват подписал с лондонским клубом пятилетний контракт.

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