В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Черчесовым

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

«Фейк ньюс. «Спартак» не проводил переговоров с Черчесовым», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Спартака».

Ранее Sport24 сообщил, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство красно-белых уже даже провело предварительные переговоры со специалистом.

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.