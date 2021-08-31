Жером Боатенг ведёт переговоры с «Лионом»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру во Франции.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Лион». Клуб в настоящее время ведёт переговоры с агентом Жерома.



При этом «Севилья» и «Герта», об интересе которых к Боатенгу сообщалось ранее, не работают над переходом игрока. В июле появилась информация, что оба клуба готовы подписать с Жеромом контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.



Боатенг выступал за «Баварию» с лета 2011 года. С 2009 по 2019 год он вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. До «Баварии» Жером играл за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту».