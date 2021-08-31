Жером Боатенг ведёт переговоры с «Лионом»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Лион». Клуб в настоящее время ведёт переговоры с агентом Жерома.
При этом «Севилья» и «Герта», об интересе которых к Боатенгу сообщалось ранее, не работают над переходом игрока. В июле появилась информация, что оба клуба готовы подписать с Жеромом контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.
Боатенг выступал за «Баварию» с лета 2011 года. С 2009 по 2019 год он вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. До «Баварии» Жером играл за «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту».
- 31 августа 2021
-
16:02
-
15:56
-
15:55
-
15:41
-
15:30
-
15:25
-
15:18
-
15:07
-
14:52
-
14:43
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
14:06
-
13:53
-
13:46
-
13:39
-
13:22
-
13:21
-
12:56
-
12:46
-
12:42
-
12:35
-
12:15
-
12:13
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:42
-
11:42
-
11:34
-
11:21
-
11:02
-
10:55