«Реал» всё ещё ждёт ответ от «ПСЖ» по поводу Мбаппе

Мадридский «Реал» не теряет надежды подписать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна. «Королевский клуб» всё ещё ждёт ответ от парижан на своё последнее предложение, которое до сих пор не вызвало никакого отклика, информирует Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал», претендовавший на игрока, вышел из переговоров, так как не получил своевременный ответ от «ПСЖ». Теперь мадридский клуб якобы намерен связаться с Мбаппе в январе и предложить ему предварительный контракт. Это позволит «Реалу» подписать молодую французскую звезду на бесплатной основе следующим летом.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы — 2020 Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.