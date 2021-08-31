«Локомотив» подпишет полузащитника «Утрехта». Трансфер полностью согласован

Полузащитник «Утрехта» Гирано Керк продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. 25-летний нидерландец подпишет контракт с московским «Локомотивом», информирует журналист Стиф де Бонт в своём «твиттере».
По сведениям источника, переход Керка в «Локомотив» полностью согласован до закрытия летнего трансферного окна. Остаётся лишь оформить оставшиеся документы и перепроверить все юридические детали – это можно сделать и позже, ведь трансферное окно в России закрывается позже, чем во всей Европе.
Сообщалось, что за право подписания Керка также боролся франкфуртский «Айнтрахт».
В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/22 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился.
- 31 августа 2021
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