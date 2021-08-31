Сёмин: Норманн мечтал играть в Англии. «Ростов» не проигнорировал его

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал переход полузащитника Матиаса Норманна в «Норвич Сити» на правах аренды с правом выкупа.
«Пожелаем ему только удачи. Он давно этого хотел. Играть в Англии — это его мечта. «Ростов» в этом плане не проигнорировал игрока и дал ему возможность попробовать себя там. Вне всякого сомнения, Норманн — игрок высокого уровня. Но такова футбольная жизнь. Игроки часто меняют команды. Для него это большое повышение. Можно отметить и Шомуродова. Тоже ушёл и играет сейчас в топовом клубе. Это хороший пример для остальных игроков.
Кто может заменить Норманна в центре поля? Есть хорошая молодёжная группа. Ещё не закончился трансферный период. Вполне будем надеяться, что появится достойная замена», — приводит слова Сёмина «Рейтинг букмекеров».
- 31 августа 2021
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