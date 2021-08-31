ЦСКА и «Локомотив» проведут товарищеский матч во время международной паузы

ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Локомотивом» во время международной паузы, сообщает пресс-служба армейцев.



Встреча пройдёт 5 сентября на домашнем стадионе красно-синих «ВЭБ Арена» в Москве. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».



Отмечается, что, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, а также требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора, вход на матч будет осуществляться только для владельцев абонементов на нынешний сезон строго при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.



После шести туров ЦСКА, набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) располагается на четвёртой строчке. Лидирует в первенстве действующий чемпион «Зенит» (14).