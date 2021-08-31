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«Зенит» заинтересован в продлении контракта с Артёмом Дзюбой

«Зенит» заинтересован в продлении контракта с Артёмом Дзюбой
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Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» заинтересован в продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

Нынешний договор с Дзюбой был заключён по схеме «2+1». В нём есть пункт об автоматическом продлении в том случае, если футболист проведёт определённый процент матчей. При этом санкт-петербургский клуб в настоящее время видит будущее с Артёмом в составе. Если игрок не выполнит условие для продления контракта, ему всё равно могут предложить новое соглашение.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а до этого выступал за «Спартак». В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.

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