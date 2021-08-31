Бистрович может перейти из ЦСКА в «Специю»
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 23-летнего хорвата заинтересована «Специя», информирует Tuttomercatoweb.
Согласно сведениям источника, «Специя» намерена оформить трансфер Бистровича в ближайшие часы, до закрытия европейского трансферного окна.
В минувшем сезоне Бистрович на правах аренды выступал за футбольный клуб «Касымпаша». За полгода в Турции хорватский хавбек успел провести 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами.
Действующее соглашение Кристияна с московским ЦСКА рассчитано до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бистровича в € 2,5 млн. До переезда в Россию Бистрович выступал за хорватский «Славен».
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