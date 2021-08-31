Валерий Карпин обратился к болельщикам перед матчем Россия — Хорватия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал обращение к болельщикам в преддверии матча с Хорватией.



«Придёте? Я так понимаю, что только вакцинированные, но что делать?! Такие времена. Но пацанам нужна ваша поддержка», — написал Карпин в своём «инстаграме».

Матч 4-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии состоится завтра, 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Обслужит матч бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером.



После трёх туров первое место в группе H занимает Хорватия, в активе которой шесть очков. Строчкой ниже располагается Россия, уступающая по дополнительным показателям.