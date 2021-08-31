Джикия: на матчах отбора ЧМ-2022 у сборной России будет несколько капитанов

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался на тему роли капитана в национальной команде.
«Пришло время закрыть вопрос капитанства. Вчера было небольшое собрание, где мы все вместе со сборной сидели и обсуждали вопрос капитана. Пришли к общему мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного капитана ярко выраженного, а их будет несколько. На сегодняшний день в нашей обновлённой команде хочется, чтобы каждый из игроков чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если на матч с Хорватией команду выведет один человек, на Кипр второй, а на Мальту третий. Сейчас решение такое. Каждый капитан, каждый должен чувствовать ответственность.
Понятно, что сегодня кто-то вызван, кто-то нет. Есть те, кто давно в команде, провели больше 50 матчей, которые смело могут надевать повязку. Сейчас мы решили так. Что будет дальше — я не знаю, состав будет меняться. Но в сборной всегда будут люди, которые смогут носить повязку.
У нас глобальные перестроения в команде. Это может отразиться. Но все в сборной — хорошие, квалифицированные футболисты. Валерий Георгиевич выберет состав, который посчитает нужным. Главное делать всё профессионально, а дальше на поле видно будет», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 4-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии состоится завтра, 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
- 31 августа 2021
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