Джикия: как сыграет Влашич — не моя головная боль

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от матча с Хорватией.
«Уверен, что запрет сахара положительно отразится на мне, здоровье и будущем. Это требование Карпина. Если хочу быть в сборной, обязан следовать правилам. Будем смотреть на колу, а пить воду.
Понятно, что времени недостаточно, когда ты знакомишься с новым тренерским штабом и их идеями. Уверен, что Валерий Георгиевич тоже хотел бы донести свои идеи и иметь больше времени. Но таковы реалии. Что-то мы усвоили, на что-то нужно больше времени. Надеюсь, то время, которое у нас было именно к Хорватии, мы использовали с пользой. Надеюсь, что на поле получится это показать. Где-то выполним что-то на своих навыках, потому что времени реально было мало.
Хорватию мы разбирали. Более детально разберём сегодня во время просмотра. Что касается Влашича, то самое главное, чтобы без травм. А как он сыграет — не моя головная боль.
Не люблю сравнивать тренеров. Это будет некорректно с моей стороны. А что нам предстоит сделать завтра — вы увидите на поле», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 4-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии состоится завтра, 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
- 31 августа 2021
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