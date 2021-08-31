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Валерий Карпин: если голкипер сборной России ошибётся, виноват буду я

Валерий Карпин: если голкипер сборной России ошибётся, виноват буду я
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о пенальтисте национальной команды и выборе вратарей.

«Будет ли Смолов пенальтистом? Чтобы бить пенальти, надо находиться на поле. Мы понимаем, кто может пробить. Но всё зависит от того, будет ли этот игрок на поле в этот момент.

Что касается решения по вратарям и того, что Кафанов будет принимать решение по основному вратарю, то если голкипер ошибётся, то виноват буду я. Потому что я сверху. С вратарями работает тренер вратарей, они проводят 80% времени именно с ним. Понять их психологию может только тот человек, который находится с ними долгое время. Нужное качество — доверять и уметь делегировать. Иначе зачем этот человек нужен», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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