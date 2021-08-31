Карпин рассказал о состоянии игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о физическом состоянии футболистов национальной команды.

«Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы. Те, кто был не здоров, тех мы заменили. Гильерме уже тренируется. У многих игроков есть повреждения после матчей. Но на сегодняшний день все готовы принять участие в игре по физическому состоянию. Только Жемалетдинов не сможет сыграть, потому что дисквалифицирован», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.