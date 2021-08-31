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Карпин: Головин и Миранчук могут играть вместе

Карпин: Головин и Миранчук могут играть вместе
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о взаимодействии полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина на поле.

«Головин и Миранчук могут играть вместе. Это два Миранчука должны, потому что чувствуют друг друга, а Саша и Лёша могут. В каких-то матчах Головин и Миранчук сыграют вместе. Захаряна и Тюкавина рассматриваю как игроков основной обоймы сборной. Они такие же, как и все остальные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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