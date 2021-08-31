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Карпин: капитаном сборной России может выйти и Захарян. Почему нет?

Карпин: капитаном сборной России может выйти и Захарян. Почему нет?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение футболистов отказаться от назначения единственного капитана команды.

«Хорватия будет играть 4-4-2, 4-3-3, но не от этого зависит их результат, а от уровня мастерства игроков. Имена вы все знаете. Самые сильные качества сборной Хорватии — её игроки.

Решение ребят по капитану — единственно верное. Это тот посыл, который мы даём — мы все вместе. Мы — команда, мы все капитаны. Капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Ответственность на всех нас, мы все должны двигать эту сборную вперёд. Не надо вешать собак на капитана, что он что-то должен. Все должны, все могут и все будут», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 4-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии состоится завтра, 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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