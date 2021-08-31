Гендиректор «Локомотива» высказался о реформе РПЛ и лимите на легионеров

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поделился мнением о реформе РПЛ и возможном изменении лимита на легионеров.

«Сегодня была большая дискуссия. В целом, все поддерживают инициативу РФС и понимают необходимость проведения реформ. Есть много мнений отдельных клубов, эта позиция будет отдельна доведена до РФС. Что касается лимита, то каждый клуб имеет отдельную позицию. 10+15? У некоторых клубов есть и такая позиция. Никакого финального решения нет.

Что касается передачи телеправ на показ РПЛ «Матч ТВ» без тендера, то много говорили о том, что все заинтересованы, чтобы проходил тендер и участников было как можно больше", — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.