Агент Влашича: Никола всегда чувствовал себя хорошо в ЦСКА

Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича, прокомментировал его переход из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед».

«Это были хорошие три года в ЦСКА. К сожалению, результаты клуба были не такими, как мы ожидали, но Никола всегда чувствовал себя хорошо в ЦСКА. Спустя три года пришло время перемен. Это было хорошее сотрудничество, Влашич хорошо поиграл за ЦСКА, а клуб хорошо на нём заработал. С другой стороны, Никола прогрессировал в ЦСКА, играл в Лиге чемпионов и заслужил трансфер в АПЛ. Все должны быть довольны этим переходом», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 31 августа, Никола Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн.