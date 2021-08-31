Карпин: призывами в соцсетях негативный фон не переломим. Это надо делать на поле игрой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал увеличение количества болельщиков на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.
«Призывами в социальных сетях мы ничего не переломим, никакой негативный фон. Благодарю РФС за то, что смогли увеличить посещаемость матча. В нынешних временах это достаточное количество болельщиков. Все этому обрадовались. Переламывать негативный фон надо на поле. Игрой. Результат важен, но не менее важна сама игра.
Ребята видели, знают, что я забивал в ворота чемпионов мира. Даже я видел это несколько раз с момента назначения. Но говорить: «Посмотрите, как мы французов возили, в каком я порядке, а вы должны так же», — смешно. Это как бабушка мне говорила, что она в 12 лет работала, а я и не копейки не заработал. Ребята знают, что никого не надо бояться. Все помнят примеры, что в футболе всё может быть. Играют обыкновенные люди с обеих сторон», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 31 августа 2021
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