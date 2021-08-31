Червиченко: повязка капитана — бесполезная вещь. У кого авторитет, тот будет командовать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение сборной России отказаться от назначения единственного капитана команды.

«Капитанство — некий рудимент, наденьте повязку на кого хотите, у кого есть авторитет, тот и будет командовать. Можете надеть её хоть на запасного игрока. Кто регулирует игровой процесс, того и слушают: есть на нём повязка или нет, никакой разницы.



Капитанская повязка — дань уважения, традиция, не более того. Если вообще её отменили бы, то ничего не поменялось бы. Единственная привилегия капитана в правилах, насколько помню, это то, что он может дискутировать с судьёй. Но в последнее время мы видим, что эти дискуссии всё равно заканчивались жёлтой карточкой. Никакой разницы нет. Спорит капитан или нет — карточку выхватывает как «Отче наш». Капитанская повязка — абсолютно бесполезная вещь», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.