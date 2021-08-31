Мележиков: судьбоносных решений на собрании РПЛ принято не было. Возьмём паузу на месяц

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об итогах собрания клубов РПЛ.



«Судьбоносных решений пока не принято. Была презентация «Юпитер-16», соответственно был долгий спор о том, принимается ли данная реформа или нет. Мы договаривались о том, что есть много вопросов по «Юпитеру-16», в частности, нас интересует соблюдение спортивного принципа как в верхней, так и в нижней части таблицы. В презентации Hypercube вызывают вопросы суммы или цифры, которые представлены. В частности, порядка 6,5 млрд — телевизионный контракт. Хотелось бы получить подтверждение этих цифр, возможно, иметь разговор с телевизионным вещателем. Особенно в рамках окончания контракта сейчас и подписания нового. На сегодняшний день решение по «Юпитер-16» не принято, мы договорились, что возьмём месяц паузы и подготовим некие предложение от РПЛ», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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