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Мележиков: судьбоносных решений на собрании РПЛ принято не было. Возьмём паузу на месяц

Мележиков: судьбоносных решений на собрании РПЛ принято не было. Возьмём паузу на месяц
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об итогах собрания клубов РПЛ.

«Судьбоносных решений пока не принято. Была презентация «Юпитер-16», соответственно был долгий спор о том, принимается ли данная реформа или нет. Мы договаривались о том, что есть много вопросов по «Юпитеру-16», в частности, нас интересует соблюдение спортивного принципа как в верхней, так и в нижней части таблицы. В презентации Hypercube вызывают вопросы суммы или цифры, которые представлены. В частности, порядка 6,5 млрд — телевизионный контракт. Хотелось бы получить подтверждение этих цифр, возможно, иметь разговор с телевизионным вещателем. Особенно в рамках окончания контракта сейчас и подписания нового. На сегодняшний день решение по «Юпитер-16» не принято, мы договорились, что возьмём месяц паузы и подготовим некие предложение от РПЛ», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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