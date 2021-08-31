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«Барселона» хочет обменять Гризманна на Феликса

«Барселона» хочет обменять Гризманна на Феликса
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«Барселона» пытается заключить сделку по обмену французского нападающего Антуана Гризманна на португальского форварда «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает RMC.

По информации источника, стороны ведут переговоры, однако в мадридском клубе не уверены, что Феликс захочет сменить клуб.

Напомним, Феликс перешёл в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 127 млн. В прошлом сезоне Феликс принял участие в 31 матче Примеры, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Гризманн защищает цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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