Гендиректор «Спартака»: большинство клубов за поэтапную отмену лимита или его послабление

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об обсуждении клубами реформы РПЛ и возможном изменении лимита на легионеров.

«Что касается лимита, то это обсуждалось. Но реформа лимита идёт в связке с реформой проведения чемпионата, так же, как реформа по доморощенным игрокам. В целом клубы поддержали реформу по доморощенным игрокам. По лимиту мнения разделились: 50 процентов — за отмену лимита, 50 — за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение для дальнейшей проработки РФС вопроса с лимитом. Поддержать в целом решение по реформе лимита как таковой.

Большинство клубов выступает за поэтапную отмену лимита или его послабление. В любом случае сейчас мы поддержали РФС, а в дальнейшем нужно будет процесс перехода лимита отрабатывать совместно с РФС и Премьер-Лигой. Там предполагается внедрение определённых критериев для легионеров: часть клубов — за, часть — против. Предлагается создание централизованного фонда, куда будут отчисляться деньги за игровое время легионерам. Из которого будут финансироваться клубы, которые в большей степени ориентируются на российских и доморощенных игроков. Думаю, поищем некий баланс, но на сегодняшний день поддержали инициативу РФС, в дальнейшем будем прорабатывать детально. Срок был от имени РФС где-то до 30 августа, сейчас предложения нужно подать до 15 сентября, но мы договорились, что сроки чуть сдвинуты.



Комиссия должна быть для оценки: подходит ли легионер, которого клуб хочет купить, или нет. Но мы против этого решения. Лучше вообще все критерии отменить, но в данном случае мотивировать клубы на большее использование российских игроков. Предложение о выкупе легионерских мест? Таких предложений не звучало. Клубы в целом не против реформ, но часть из них выступает за поэтапное послабление до 10+15, допустим, а часть — за полную отмену, но при этом не против и поэтапной отмены. Почему это нужно делать поэтапно? Это аргументация большинства клубов, и РФС это прекрасно понимает. Сформированы определённые бюджеты, действующие контракты с игроками, в том числе и с легионерами», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.