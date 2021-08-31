Глава Hypercube: у России есть всё, чтобы входить в десятку футбольных держав Европы

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал об обсуждении возможных реформ РПЛ.

«Это честь для меня поделиться сегодня нашими мыслями, которые созрели на основании общения с большим количеством россиян. Когда мы начали работу в марте, мы разработали проект, который позволил бы всем высказать свою точку зрения. Из-за пандемии не было возможности организовать встречи лицом к лицу. Мы все в курсе, зачем мы здесь, российский футбол сейчас переживает не лучшие времена. И я, и многие специалисты уверены, что у России есть всё, чтобы входить в десятку футбольных держав Европы.

Лучшим из последних лет российского футбола был сезон-2017/2018, когда Россия выступила на чемпионате мира и когда Россия получила 12,600 балла УЕФА. Все последние годы Россия была на примерно одном уровне, а потом начался спад. Сейчас Россия находится на 10-м месте, а в ближайшие годы есть риск вылететь из топ-15. Это включает не только спортивные, но и финансовые трудности.

Все согласны, что надо что-то менять, перемены необходимы. Хотел бы остановиться на утверждениях, которые исходят от представителей клубов про «Юпитер-16», которые говорят, что такая система будет удобна только для больших клубов. В новом формате добавляется 10 матчей в сезоне. Важно, чтобы все клубы из нижней части таблицы понимали, что у них не станет меньше матчей с топ-клубами, а наоборот, увеличится», — передаёт слова Нювенхюйса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.