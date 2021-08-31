Мележиков: в переговорах с Джикией и Соболевым не могли ссылаться на скорую отмену лимита

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о продлении контрактов с защитником Георгием Джикией и нападающим Александром Соболевым.
«Мы подписывали контракты с игроками исходя из нынешних условий. У Джикии заканчивался контракт, мы не могли его сейчас не продлить. Другое дело — мы не могли ссылаться в переговорах и с Джикией, и с Соболевым на то, что скоро отменят лимит. Не думаю, что даже при отмене лимита резко упадут цены или зарплаты игроков на российском рынке. В любом случае сроки контрактов — год, два, три, так или иначе подразумевают возможность его пересмотра в меньшую сторону в том числе. Но сейчас я бы не говорил об этом, есть действующий контракт», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 31 августа 2021
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