Мележиков: зарплата Соболева в «Спартаке» была несколько ниже его ожиданий

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о продлении контракта с форвардом Александром Соболевым.



«В чём была целесообразность переподписания контракта с Соболевым именно сейчас? Наверное, было обусловлено неким ожиданием игрока, тем, что Соболев развивается, перспективен, несмотря на невызов в сборную, был игроком сборной. Безусловно, к футболистам такого качества есть интерес других клубов. Та зарплата, которую Соболев получал, будучи основным форвардом, в сравнении с другими игроками была несколько ниже его ожиданий.

Зарплату мы повышаем ему со следующего года, подписывали контракт, когда Соболев был достаточно результативен. Что с ним произошло после этого, постепенно разберёмся вместе с Соболевым. Безусловно, мы обозначаем наши требования к игроку, но понять, когда произойдёт спад, наверное, трудно», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.