Мележиков: зарплата Соболева в «Спартаке» была несколько ниже его ожиданий

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о продлении контракта с форвардом Александром Соболевым.
«В чём была целесообразность переподписания контракта с Соболевым именно сейчас? Наверное, было обусловлено неким ожиданием игрока, тем, что Соболев развивается, перспективен, несмотря на невызов в сборную, был игроком сборной. Безусловно, к футболистам такого качества есть интерес других клубов. Та зарплата, которую Соболев получал, будучи основным форвардом, в сравнении с другими игроками была несколько ниже его ожиданий.
Зарплату мы повышаем ему со следующего года, подписывали контракт, когда Соболев был достаточно результативен. Что с ним произошло после этого, постепенно разберёмся вместе с Соболевым. Безусловно, мы обозначаем наши требования к игроку, но понять, когда произойдёт спад, наверное, трудно», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 31 августа 2021
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:03
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
17:12
-
17:10
-
16:57
-
16:55
-
16:53