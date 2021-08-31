Вратарь сборной Хорватии Ливакович: у России очень сильная команда

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

«У меня прекрасные воспоминания о России. Особенно чемпионат мира 2018 года, плюс игры с ЦСКА и „Краснодаром“. Могу выделить в сборной России Головина, Миранчука и Смолова. Это очень сильная команда. Жду с нетерпением завтрашней игры, надеюсь, на положительный результат», — передаёт слова Ливаковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.