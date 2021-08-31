Тренер сборной Хорватии Далич: Россия — наш главный соперник

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией.
«Новый тренер принесёт сборной России новую энергию и новую тактику. Думаю, соперник будет играть агрессивно, оказывать на нас давление. Обеим командам будет нелегко. Россия хорошо готовится к матчам, знаю, что вы даже перенесли чемпионат, чтобы было больше времени. Ждём интересной и тяжёлой игры.
У нас была всего одна тренировка. Верю в игроков, в их силы. Успели сыграть уже в сезоне. Следующие три матча будут сложными для нас, но игроки в хорошей форме. Не сомневаюсь в них. Россия — наш главный соперник. Очень важно хорошо выступить завтра, очки будут очень важны», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 31 августа 2021
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