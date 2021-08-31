Мележиков: «Спартак» вёл переговоры со статусным иностранцем. Назову фамилию — вы охнете
Поделиться
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что москвичи вели переговоры с очень известным футболистом.
«Мы вели переговоры с возрастным и статусным игроком, у которого оставался год до окончания контракта. Трансферная стоимость — € 20 млн, но нам предложили за восемь. Правда, он и зарплату попросил € 4 млн. Это иностранец. Если назову вам фамилию, то вы просто охнете», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
По данным портала Transfermarkt, среди футболистов старше 30 лет и действующим контрактом до лета 2022 года есть только один игрок с рыночной стоимостью € 20 млн — вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария.
Комментарии
- 31 августа 2021
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:03
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
17:12
-
17:10
-
16:57
-
16:55
-
16:53
Партнерский контент