Мележиков: «Спартак» вёл переговоры со статусным иностранцем. Назову фамилию — вы охнете

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что москвичи вели переговоры с очень известным футболистом.

«Мы вели переговоры с возрастным и статусным игроком, у которого оставался год до окончания контракта. Трансферная стоимость — € 20 млн, но нам предложили за восемь. Правда, он и зарплату попросил € 4 млн. Это иностранец. Если назову вам фамилию, то вы просто охнете», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

По данным портала Transfermarkt, среди футболистов старше 30 лет и действующим контрактом до лета 2022 года есть только один игрок с рыночной стоимостью € 20 млн — вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария.