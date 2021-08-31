Тренер сборной Хорватии: без Модрича нам будет намного сложнее. Его нельзя никем заменить

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что отсутствие полузащитника «Реала» Луки Модрича скажется на выступлении национальной команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией.

«Без Модрича нам будет намного сложнее. Он наш главный игрок и капитан. Его нельзя никем заменить, надо принять, что его не будет. На более опытных игроках будет лежать больше ответственности. Постараемся, чтобы отсутствие Модрича не было заметным. Но для нас он незаменим», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.