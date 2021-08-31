Тренер сборной Хорватии: без Модрича нам будет намного сложнее. Его нельзя никем заменить

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что отсутствие полузащитника «Реала» Луки Модрича скажется на выступлении национальной команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией.
«Без Модрича нам будет намного сложнее. Он наш главный игрок и капитан. Его нельзя никем заменить, надо принять, что его не будет. На более опытных игроках будет лежать больше ответственности. Постараемся, чтобы отсутствие Модрича не было заметным. Но для нас он незаменим», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.
- 31 августа 2021
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:18
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:03