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Мележиков: как ни прискорбно, никого из иностранцев «Спартак» уже не купит

Мележиков: как ни прискорбно, никого из иностранцев «Спартак» уже не купит
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о работе московского клуба в летнее трансферное окно.

«Сначала нам нужно закончить начатое, а именно — завершить трансферное окно. Как бы прискорбно это ни было, но мы никого из иностранцев больше не купим: в «Спартаке» нет свободной легионерской позиции. Что касается российских игроков, то работа идёт. Возможно, если будет адекватное сочетание цены и качества, то до конца трансферного окна мы закончим пару вопросов.

Ничего не слышал о том, что Крал не может выехать из расположения сборной для подписания документов. Мне ничего не докладывали. Для регистрации игрока в системе FIFA не требуется оригинальных подписей: можно всё это сделать в онлайне, а затем предоставить оригиналы. Что касается медицинского осмотра, то наши медики на связи с «Вест Хэмом»: мы предоставили все необходимые данные по медицинским параметрам. Уверен, что никаких проблем быть не должно: Крал — один из самых здоровых игроков», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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