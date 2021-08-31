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Глава Hypercube: клубы из нижней части таблицы РПЛ не видят преимуществ реформы

Глава Hypercube: клубы из нижней части таблицы РПЛ не видят преимуществ реформы
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Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о преимуществах для клубов из нижней части РПЛ при переходе на новый формат.

«У нас недостаточно чётко была отлажена коммуникация с клубами. Топ-клубы в основном поддерживают систему перехода на новый формат, а клубы из нижней части таблицы не видят преимуществ перехода. Они получат больше матчей с топ-клубами, увеличится количество конкурентных матчей, на протяжении всего сезона у них будет за что бороться: первая часть чемпионата — возможность попасть в золотую группу, в серебряной — возможность попасть в еврокубки, возможность избежать стыковых матчей и остаться в Премьер-Лиге. При равных матчах будут быстрее прогрессировать футболисты.

Финансовая составляющая: при переходе на формат «Юпитер-16» увеличится общая доходность, где большая часть будет приходиться на долю клубов из нижней части таблицы. Йохан Круифф говорил: «У любого недостатка есть своё преимущество. В России — это цена на телеправа, что является большой платформой для роста», — передаёт слова Нювенхюйса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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