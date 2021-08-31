Мориба перешёл из «Барселоны» в «РБ Лейпциг»
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Полузащитник футбольного клуба «Барселона» Илаш Мориба перешёл в «РБ Лейпциг», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
«РБ Лейпциг» подписал контракт с талантливым игроком Илашом Морибой из «Барселоны». 18-летний футболист получил пятилетний контракт до 2026 года и немедленно усилит полузащиту «быков», — говорится в сообщении.
Футболист решил покинуть «Барселону», не сумев договориться об условиях нового контракта с руководством клуба, испытывающего финансовые проблемы. Сообщалось, что он не готов идти на уступки в вопросе зарплаты. «Барселона» хочет получить за игрока примерно € 15 млн. Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» было готово дать Мориба контракт с зарплатой в € 2 млн в год, а игрок требовал на € 1 млн больше.
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