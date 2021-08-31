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Мележиков: не знаю, что имел в виду Федун, когда опроверг слухи о Черчесове

Мележиков: не знаю, что имел в виду Федун, когда опроверг слухи о Черчесове
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал реакцию владельца московского клуба Леонида Федуна на информацию о возможном назначении Станислава Черчесова.

«Что имел в виду Федун, когда опроверг слухи о Черчесове? Не знаю. Я комментировать слухи не хочу. Когда будет официальная позиция, касающаяся «Спартака», то мы обязательно об этом объявим», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее Sport24 сообщил, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство красно-белых уже даже провело предварительные переговоры со специалистом. В клубе впоследствии опровергли эту информацию.

Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу выплачена зарплата до конца этого года.

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