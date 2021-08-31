Мележиков: у «Спартака» есть приоритетный кандидат на пост спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что у московского клуба есть главный кандидат на пост нового спортивного директора.

«Что касается спортивного директора, кандидаты есть: выбран даже приоритетный вариант. К сожалению, как и с подписанием футболистов, бывает такое, что кто-то и кого-то не отпускает. Приоритетный кандидат является действующим сотрудником одного из клубов. Нет, платить мы за него не будем. Нам либо надо дождаться, пока его отпустят, либо дождаться, когда закончится контракт. Сколько мы готовы ждать? Не буду раскрывать деталей. Сергей Палкин? Я об этом ничего не слышал.



В качестве спортивного директора мы рассматриваем иностранца. При этом есть вертикаль с молодёжным спортом, где академия, молодёжка и «Спартак-2» — в этом направлении должны работать российские специалисты. Кандидаты есть, но пока нет решения», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.