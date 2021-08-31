Карпин мешал принять мяч Фомину, Чорлука указывал Оличу. Фото тренировок России и Хорватии

Сегодня, 31 августа, сборная России в Москве на стадионе «Лужники» провела тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Хорватии.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о физическом состоянии футболистов национальной команды.
«Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы. Те, кто был нездоров, тех мы заменили. Гильерме уже тренируется. У многих игроков есть повреждения после матчей. Но на сегодняшний день все готовы принять участие в игре по физическому состоянию. Только Жемалетдинов не сможет сыграть, потому что дисквалифицирован».
Матч 4-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии состоится завтра, 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Обслужит матч бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншрейбером.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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